Coronavirus, addio al “modello Veneto”: la regione guidata da Luca Zaia registra il record negativo di morti ogni 100mila abitanti (Di martedì 29 dicembre 2020) Giornata nera in Veneto sul fronte dei decessi Covid. Nelle ultime 24 ore sono morte 191 persone, un dato che probabilmente comprende anche decessi avvenuti qualche giorno prima, ma comunque costituisce il record negativo nella contabilità della pandemia. La situazione è grave, ma ai vertici della regione si continua a minimizzare. Un giorno da solo non basta, ma sarebbero sufficienti i dati dall’1 al il 28 dicembre in Italia per indurre i leghisti veneti a una maggiore prudenza. Invece si ostinano a negare l’evidenza, ossia l’esistenza di un “caso Veneto”. E difendono a oltranza l’eccellenza di un sistema sanitario che esegue 40mila tamponi rapidi e 20mila tamponi molecolari in un giorno, per affermare che le percentuali fornite dal ministero della Sanità sono fuorvianti e penalizzano il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Giornata nera insul fronte dei decessi Covid. Nelle ultime 24 ore sono morte 191 persone, un dato che probabilmente comprende anche decessi avvenuti qualche giorno prima, ma comunque costituisce ilnella contabilità della pandemia. La situazione è grave, ma ai vertici dellasi continua a minimizzare. Un giorno da solo non basta, ma sarebbero sufficienti i dati dall’1 al il 28 dicembre in Italia per indurre i leghisti veneti a una maggiore prudenza. Invece si ostinano a negare l’evidenza, ossia l’esistenza di un “caso”. E difendono a oltranza l’eccellenza di un sistema sanitario che esegue 40mila tamponi rapidi e 20mila tamponi molecolari in un giorno, per affermare che le percentuali fornite dal ministero della Sanità sono fuorvianti e penalizzano il ...

Coronavirus, addio al "modello Veneto": la regione guidata da Luca Zaia registra il record… Il Fatto Quotidiano

Eros Ramazzotti intrattiene i fan in un'intervista inedita, in cui si lascia andare ad una confidenza inaspettata Può dirsi uno degli esponenti della ...

Addio a don Bison parroco dei Salesiani «In mezzo alla gente aiutava il prossimo»

Aveva 70 anni, un mese fa il contagio poi il peggioramento Fu direttore del Bearzi, diventando un riferimento dei giovani ...

