Coronavirus 29 dicembre: salgono i nuovi contagi, calano i positivi (Di martedì 29 dicembre 2020) Emergenza Coronavirus in Italia oggi 29 dicembre: salgono i nuovi contagi, calano i positivi, alto il numero di decessi. Passate le giornate del weekend di Natale, tornano a salire nuovamente i tamponi effettuati in Italia per contrastare e controllare l’emergenza Coronavirus. Infatti, tornano a essere abbondantemente sopra i 100mila e nello specifico sono 128.740 quelli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 dicembre 2020) Emergenzain Italia oggi 29, alto il numero di decessi. Passate le giornate del weekend di Natale, tornano a salire nuovamente i tamponi effettuati in Italia per contrastare e controllare l’emergenza. Infatti, tornano a essere abbondantemente sopra i 100mila e nello specifico sono 128.740 quelli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

you_trend : ?? #Coronavirus, 27 dicembre 2020 • Attualmente positivi: 581.760 • Deceduti: 71.925 (+298) • Dimessi/Guariti: 1.39… - RaiNews : #coronavirus #vaccinoCovid: Pfizer ha cambiato calendario, le scorte arriveranno questa sera. La consegna proseguir… - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - VivInterNews : RT @internewsit: Coronavirus in Italia, bollettino del 29 dicembre: tutti i dati aggiornati - - infoitsalute : Coronavirus, i casi del 29 dicembre: 80 a Bologna, i contagi in regione ancora sotto i mille -