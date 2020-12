Coronavirus, 11.212 nuovi casi ma rapporto scende a 8,7% (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Sono in aumento, rispetto a ieri, i casi di Coronavirus in Italia. Sono 11.212 i nuovi contagi a fronte degli 8.885 registrati lunedì. Crescono anche i morti: 659 contro i 445 delle ... Leggi su gazzettadiparma (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Sono in aumento, rispetto a ieri, idiin Italia. Sono 11.212 icontagi a fronte degli 8.885 registrati lunedì. Crescono anche i morti: 659 contro i 445 delle ...

