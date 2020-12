Coronavirus | 11 212 nuovi casi ma rapporto scende a 8 | 7%

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono in aumento, rispetto a ieri, idiin Italia. Sono 11.212 icontagi a fronte degli 8.885 registrati lunedì. Crescono anche i morti: 659 contro i 445 delle 24 ore precedenti. E’ quanto emerge dai dati del consueto bollettino emesso dal ministero della Salute. Un aumento deidovuto anche all’incremento dei tamponi effettuati: 128.740. Ilcontagi/tamponiall’8,7%. Si registrano anche 17.044 guariti, mentre gli attualmente positivi scendono di 6.493 unità toccando quota 568.728. Prosegue il trend in calo dei ricoveri, 270 pazienti in meno e che porta il numero dei degenti a 23.662. Lieve calo pure per le terapie intensive, 2.549 i ricoverati con un saldo in flessione di 16, ma bisogna registrare 256...