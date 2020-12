Conto corrente in rosso e sconfinamenti 2021: chiarimenti da Bankitalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Conto corrente in rosso, sconfinamenti, apocalisse dal 1° gennaio 2021: questo, più o meno, il tenore degli articoli sul tema usciti sui media negli ultimi giorni (e reiterati all’infinito). Noi, di questa novità, ne abbiamo parlato in questo articolo, molte banche si sono già adeguate e per tanti non è più una novità allarmante. Tuttavia, sul tema, Banca d’Italia ha pubblicato alcune risposte e chiarimenti (su cui magari, nei prossimi giorni, torneremo) per fornire informazioni più limpide agli utenti. Conto corrente in rosso: dal 2021 cambiano le regole Dal 1° gennaio 2021, infatti, entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo riguardante i requisiti ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 29 dicembre 2020)in, apocalisse dal 1° gennaio: questo, più o meno, il tenore degli articoli sul tema usciti sui media negli ultimi giorni (e reiterati all’infinito). Noi, di questa novità, ne abbiamo parlato in questo articolo, molte banche si sono già adeguate e per tanti non è più una novità allarmante. Tuttavia, sul tema, Banca d’Italia ha pubblicato alcune risposte e(su cui magari, nei prossimi giorni, torneremo) per fornire informazioni più limpide agli utenti.in: dalcambiano le regole Dal 1° gennaio, infatti, entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo riguardante i requisiti ...

