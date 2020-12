Conti correnti in rosso ma per Bankitalia cambia poco. Sale il timore per le novità sugli sconfinamenti ma Via Nazionale rassicura (Di martedì 29 dicembre 2020) In caso di sconfinamento sui Conti correnti, le nuove norme bancarie non modificano le attuali regole di segnalazione alla centrale rischi. A chiarirlo, gettando seppure in ritardo un po’ d’acqua sul fuoco, è la Banca d’Italia. Tra i risparmiatori corre infatti da giorni una fortissima preoccupazione per la nuova definizione di default che entra in vigore dal primo gennaio prossimo prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. “La nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del merito di credito della clientela”, ha spiegato Palazzo Koch commentando le nuove norme Eba. Le novità riguardano “esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) In caso di sconfinamento sui, le nuove norme bancarie non modificano le attuali regole di segnalazione alla centrale rischi. A chiarirlo, gettando seppure in ritardo un po’ d’acqua sul fuoco, è la Banca d’Italia. Tra i risparmiatori corre infatti da giorni una fortissima preoccupazione per la nuova definizione di default che entra in vigore dal primo gennaio prossimo prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. “La nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del merito di credito della clientela”, ha spiegato Palazzo Koch commentando le nuove norme Eba. Leriguardano “esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari ...

