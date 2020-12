Contanti non dichiarati: sanatoria 2020, come avere le agevolazioni (Di martedì 29 dicembre 2020) La task force guidata da Vittorio Colao, uomo prescelto dal Premier per progettare il piano di effettivo rilancio economico per il Paese, ha fissato – tra i punti programmatici – anche alcune disposizioni in merito alla sanatoria dei Contanti non dichiarati. Ci riferiamo al piano per la ripartenza, che dalla task force è stato consegnato il giorno 8 giugno al mondo delle istituzioni. In particolare, si tratta di un dossier di 121 pagine suddivise in 6 macro aree, in cui sono segnalati ed auspicati vari interventi e strategie per la ripresa del Paese. Qui di seguito, però, vogliamo soffermarci su quanto previsto dal team presieduto da Colao, in tema di sanatoria Contanti non dichiarati. Facciamo il punto. Se ti interessa saperne di più sull’ipotesi di cassa integrazione fino a 2 ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 29 dicembre 2020) La task force guidata da Vittorio Colao, uomo prescelto dal Premier per progettare il piano di effettivo rilancio economico per il Paese, ha fissato – tra i punti programmatici – anche alcune disposizioni in merito alladeinon. Ci riferiamo al piano per la ripartenza, che dalla task force è stato consegnato il giorno 8 giugno al mondo delle istituzioni. In particolare, si tratta di un dossier di 121 pagine suddivise in 6 macro aree, in cui sono segnalati ed auspicati vari interventi e strategie per la ripresa del Paese. Qui di seguito, però, vogliamo soffermarci su quanto previsto dal team presieduto da Colao, in tema dinon. Facciamo il punto. Se ti interessa saperne di più sull’ipotesi di cassa integrazione fino a 2 ...

infoiteconomia : Hai questa banca? Non vogliono contanti e prelievi bancomat - stebortu : @BrunoBini1 @janavel7 Se proprio volete pagare in contanti lo sconto non può essere del 10%, ma almeno del 20 ( dop… - domenicodeluchi : @Mastermit1 @easygius @Antonella442 @unsecondo @janavel7 Prima del bancomat, pagavo al supermercato usando assegn… - domenicodeluchi : @easygius @Antonella442 @Mastermit1 @unsecondo @janavel7 Cottarelli, non più di 10 gg fa ha detto che gli importi d… - Victoria_Wet : @FabrizioDelpret @PieCicci74 Si...io la firmo pure la liberatoria....ma al momento della firma voglio contanti e so… -

Ultime Notizie dalla rete : Contanti non Blog | Il contante è un diritto, un presidio di libertà e un baluardo contro i soprusi Il Sole 24 ORE BANKITALIA: NORMA UE SU DEFAULT NON VIETA SCONFINAMENTI

CODACONS: GOVERNO TUTELI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ CHE POSSONO ANDARE IN ROSSO, VIGILEREMO SU CORRETTEZZA BANCHE… In merito alle nuove norme dell’Eba (Autorità bancaria europea) in tema di conti corrent ...

BELLUNO Il Comune corre in aiuto alle imprese della città

PALAZZO ROSSOBELLUNO Il Comune corre in aiuto alle imprese della città alle prese con chiusure di sarrande e limitazioni di vario genere causate dalla pandemia da Covid -19 e sconta le tasse ...

CODACONS: GOVERNO TUTELI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ CHE POSSONO ANDARE IN ROSSO, VIGILEREMO SU CORRETTEZZA BANCHE… In merito alle nuove norme dell’Eba (Autorità bancaria europea) in tema di conti corrent ...PALAZZO ROSSOBELLUNO Il Comune corre in aiuto alle imprese della città alle prese con chiusure di sarrande e limitazioni di vario genere causate dalla pandemia da Covid -19 e sconta le tasse ...