Conferenza stampa senza risposte Conte in mezzo al guado. 4 scenari (Di mercoledì 30 dicembre 2020) "Il Mes? Decide il Parlamento" (già detto mille volte). "Ok a procedure accelerate per il Recovery" (già detto, ma in che modo?). "Servizi? La delega è facoltativa. Io comunque sono responsabile” (in altre parole? Molla la delega o no?). "La verifica? Se verrà meno la fiducia di un partito, andrò in Parlamento" (praticamente un'ovvietà). La tanto attesa Conferenza stampa di fine... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 30 dicembre 2020) "Il Mes? Decide il Parlamento" (già detto mille volte). "Ok a procedure accelerate per il Recovery" (già detto, ma in che modo?). "Servizi? La delega è facoltativa. Io comunque sono responsabile” (in altre parole? Molla la delega o no?). "La verifica? Se verrà meno la fiducia di un partito, andrò in Parlamento" (praticamente un'ovvietà). La tanto attesadi fine... Segui su affaritaliani.it

