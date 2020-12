Conferenza stampa Premier Conte 30 dicembre in tv: orario, canale e diretta streaming (Di martedì 29 dicembre 2020) Mercoledì 30 dicembre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà in una Conferenza stampa di fine anno. Il Premier, al termine di un 2020 molto faticoso a causa della pandemia di coronavirus, parlerà un’ultima volta prima di capodanno, in vista di un 2021 che tutti si augurano essere un anno di risalita. La Conferenza stampa, in programma domani mercoledì 30 dicembre a un orario non ancora definito, sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook del Premier, oltre che sul canale Youtube della Presidenza del Consiglio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Mercoledì 30il Presidente del Consiglio Giuseppeparlerà in unadi fine anno. Il, al termine di un 2020 molto faticoso a causa della pandemia di coronavirus, parlerà un’ultima volta prima di capodanno, in vista di un 2021 che tutti si augurano essere un anno di risalita. La, in programma domani mercoledì 30a unnon ancora definito, sarà visibile insulla pagina Facebook del, oltre che sulYoutube della Presidenza del Consiglio. SportFace.

matteorenzi : Oggi alle 18 presenteremo il progetto di @ItaliaViva per il #RecoveryPlan. Potrete seguire la conferenza stampa in… - ItaliaViva : #Ciao2030 il progetto di IV presentato poco fa da @matteorenzi in conferenza stampa al Senato - ItaliaViva : In diretta dal Senato la conferenza stampa di @matteorenzi sulle proposte di IV per il Recovery Plan - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @GianpieroScanu: Ho sentito la conferenza stampa di @matteorenzi. Ho condiviso tutto. Vorrei sentire qualche voce di dissenso per capire… - lbonaccorso : Grandiosa la conferenza stampa di Renzi, chiaro e conciso, unico politico degno di questo nome! -