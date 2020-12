Confcommercio e la locandina sessista | le scuse di chi non ha capito il punto

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 29 dicembre 2020) Stiamo per salutare il 2020 e dare il benvenuto al 2021, eppure ancora non ci siamo. Il manifestoè stato ripreso e criticato da moltissimi, tanto che l’organismo ha ritirato laporgendo ledel caso. Il, però, è sempre il medesimo: creare un simile progetto non rendendosi conto di come verrà percepito da chi ne è destinatario, con un’immagine che parla da sé e che ha una serie di significati sottintesi evidenti, dimostra che la mente di moltissime persone ancora non è tarata per la parità di genere. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE >>> Littizzetto sulle accuse di sessismo: «Libertà è pubblicare la foto come ti pare e di parlarne come ti pare» Il manifestoLucca e Massa Carrara La persona è ...