Concorso Banca d'Italia per 30 esperti discipline economiche: avviso sulle prove a gennaio 2021 (Di martedì 29 dicembre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 23-10-2020 è stato pubblicato il bando di Concorso Banca d'Italia per 30 esperti in discipline economiche. L'assunzione sarà a tempo indeterminato per: 15 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali; 10 esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie; 5 esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche da destinare alle unita' di analisi e ricerca economica territoriale della rete delle filiali. Si tratta del secondo Concorso Banca Italia per esperti con laurea pubblicato nel 2020: a settembre infatti era stato indetto per ingegneri e statisti.

