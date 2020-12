Come sarà il nuovo Santiago Bernabeu (VIDEO) (Di martedì 29 dicembre 2020) Una struttura all’avanguardia, con una nuova copertura e un tetto retrattile che potrà coprire anche il rettangolo di gioco: il nuovo Santiago Bernabeu comincia a prendere forma, Come si può vedere nel VIDEO diffuso dal Real Madrid attraverso i propri canali ufficiali. Saranno presenti locali per l’intrattenimento del pubblico e sarà rimodernato anche il museo del club, per un impianto che – si stima – dovrebbe portare un miliardo all’anno nelle casse del Real. The magnific results of redevelopment work on the Santiago Bernabeu stadium. New Bernabeu expected to generate €1 billion in revenue per year https://t.co/4IyOesvWct #RealMadrid #SantiagoBernabeu pic.twitter.com/mxzi4njoJP — Financial Sports® ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) Una struttura all’avanguardia, con una nuova copertura e un tetto retrattile che potrà coprire anche il rettangolo di gioco: ilcomincia a prendere forma,si può vedere neldiffuso dal Real Madrid attraverso i propri canali ufficiali. Saranno presenti locali per l’intrattenimento del pubblico erimodernato anche il museo del club, per un impianto che – si stima – dovrebbe portare un miliardo all’anno nelle casse del Real. The magnific results of redevelopment work on thestadium. Newexpected to generate €1 billion in revenue per year https://t.co/4IyOesvWct #RealMadrid #pic.twitter.com/mxzi4njoJP — Financial Sports® ...

