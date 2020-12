Collegio docenti straordinario durante la pausa natalizia, è regolare. Vediamo perché (Di martedì 29 dicembre 2020) L’ordinanza del Ministero della Salute in data 24 dicembre prevede che dal 7 al 15 gennaio 2021 dovrà essere garantita l’attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività deve essere erogata tramite didattica digitale integrata. Le istituzioni scolastiche devono programmare l'orario delle lezioni alla luce delle nuove disposizioni. I criteri di erogazione della didattica digitale integrata sono stabiliti dal Collegio docenti; a tal proposito, alcuni dirigenti scolastici stanno convocando riunioni collegiali straordinarie anche durante la pausa natalizia. Il punto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) L’ordinanza del Ministero della Salute in data 24 dicembre prevede che dal 7 al 15 gennaio 2021 dovrà essere garantita l’attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività deve essere erogata tramite didattica digitale integrata. Le istituzioni scolastiche devono programmare l'orario delle lezioni alla luce delle nuove disposizioni. I criteri di erogazione della didattica digitale integrata sono stabiliti dal; a tal proposito, alcuni dirigenti scolastici stanno convocando riunioni collegiali straordinarie anchela. Il punto. L'articolo .

Roxy21Mi : @Simo07827689 @giorgiogilestro @nonmiscrivere8 @zemmu oggi collegio docenti con 2 opzioni all’orizzonte. Si attende… - AversaMattei : Il nostro affettuoso ricordo per la collega e amica Linda Russiello che non è più con noi, ci mancherà tanto il suo… - 67albiAlberto : RT @glicineinfiore: In attesa del collegamento in smart working ..per collegio docenti...provo i filtri halloween..così mi adeguo ??????????? h… - RiccaPia : Ultimo collegio docenti di un anno orribile, fate voi la conclusione #covidscuola - morgan_vl : RT @orporick: Scabarocchio del collegio docenti. -

Ultime Notizie dalla rete : Collegio docenti Didattica digitale integrata, chi decide come organizzare le lezioni sincrone e asincrone? Orizzonte Scuola Scuola, orari (ancora) da rifare: in aula al 50 per cento. Le tattiche dei presidi

A scuola, a tessere, disfare e ritessere la tela degli orari, Dpcm dopo ordinanza. Come Penelope, in attesa però del fatidico 7 gennaio. C’è chi - come l’istituto Molinari - dopo il piano operativo de ...

Carige: morto il presidente Calandra Buonaura

E' morto il presidente di Carige Vincenzo Calandra Buonaura, giurista, 74 anni, in passato anche vice presidente Unicredit. Lo annuncia una nota della banca ligure. (ANSA) ...

A scuola, a tessere, disfare e ritessere la tela degli orari, Dpcm dopo ordinanza. Come Penelope, in attesa però del fatidico 7 gennaio. C’è chi - come l’istituto Molinari - dopo il piano operativo de ...E' morto il presidente di Carige Vincenzo Calandra Buonaura, giurista, 74 anni, in passato anche vice presidente Unicredit. Lo annuncia una nota della banca ligure. (ANSA) ...