ClioMakeUp e la favola di Natale per la figlia Grace | la clip esclusiva

(Di martedì 29 dicembre 2020) Le favole della buonanotte, nell’anno pandemico, vanno in scena (anche) online. E a leggerne una è Clio Zammatteo, fondatrice di ClioMakeUp, per la figlia Grace, 3 anni (avuta dal marito Claudio Midolo, ndr). La storia – I Colori delle Emozioni di Anna Llenas – fa parte della prima Winter Edition del Giffoni Film Festival (dal 26 al 30 dicembre, speciale natalizio tutta online).

Ultime Notizie dalla rete : ClioMakeUp favola

Vanity Fair.it

Dal 26 al 30 dicembre, per questa #Giffoni50 – Winter Edition, tutta da vivere online, dedicata principalmente ai bambini – gli Elements +3, +6 e +10 -, alle loro famiglie, ma anche a ragazzi, partono ...Leggere, per sentirsi liberi, per arricchirsi e arricchire in occasione del centenario della nascita dello scrittore Gianni Rodari ...