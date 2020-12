Claudia Alivernini, insultata la prima infermiera vaccinata (Di martedì 29 dicembre 2020) Claudia Alivernini, l’infermiera dello Spallanzani è stata costretta a chiudere i propri profili social per le minacce ricevute Claudia Alivernini, la prima l’infermiera dell’Istituto Spallanzani di Roma, sui social ha ricevuto minacce e insulti dai no vax e dai negazionisti. La 29enne domenica scorsa, in occasione del V-Day, è stata la prima infermiera a essersi vaccinata. La foto della ragazza ha fatto il giro del web. La mascherina nascondeva il sorriso ma gli occhi erano chiaramente inorgogliti: così ha detto di sentirsi dopo l’iniezione. Per qualcuno, però, non c’è nulla d’orgoglioso e quella vaccinazione deve esser una vergogna. La ragazza ha trovato così i propri canali social inondati di ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 dicembre 2020), l’dello Spallanzani è stata costretta a chiudere i propri profili social per le minacce ricevute, lal’dell’Istituto Spallanzani di Roma, sui social ha ricevuto minacce e insulti dai no vax e dai negazionisti. La 29enne domenica scorsa, in occasione del V-Day, è stata laa essersi. La foto della ragazza ha fatto il giro del web. La mascherina nascondeva il sorriso ma gli occhi erano chiaramente inorgogliti: così ha detto di sentirsi dopo l’iniezione. Per qualcuno, però, non c’è nulla d’orgoglioso e quella vaccinazione deve esser una vergogna. La ragazza ha trovato così i propri canali social inondati di ...

