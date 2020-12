Claudia Alivernini | alla prima vaccinata minacce choc | «Vediamo quando muori» E lei blocca i social

(Di martedì 29 dicembre 2020) «E ora». I commenti velenosi dei No-Vax non si sono risparmiati fin duscita pubblica per, la giovane infermiera dello Spnzani di...

Alla vigilia del Vax Day la giovane ha bloccato i suoi social per tutelarsi. Fioccano anche i profili falsi a suo nome, tanto che la 29enne sta valutando di denunciare l'accaduto ...Claudia Alivernini, infermiera dell'istituto Spallanzani di Roma, non è stata risparmiata dal tritacarne social dei no vax. Negazionisti e anti vaccinisti hanno lasciato il segno sul suo profilo ...