Ciclocross | Fabio Aru 15° a San Fior Il Cavaliere fatica nel fango Jakob Dorigoni vince la gara

Fabio Aru ha partecipato al Trofeo Città di San Fior, gara nazionale di Ciclocross andata in scena nell'omonimo paese in provincia di Treviso. C'era grande attesa per il Cavaliere dei Quattro Mori, pronto a rimettersi in gioco dopo che un paio di giorni fa aveva concluso al quarto posto il Cross Ancona Le Velò (gara regionale FCI Marche). Il sardo, alla sua ultima apparizione in gara con la casacca della UAE Emirates, ha fatto fatica su un percorso particolarmente impegnativo: una fitta pioggia ha accompagnato l'intera durata della gara, il fango è stato il protagonista principale dell'evento. Il 30enne non si è trovato a suo agio in una disciplina così tecnica e ha così concluso in 15ma posizione a oltre cinque minuti dal vincitore Jakob Dorigoni.

