“Chiedo scusa”. Flavio Insinna costretto a farlo a inizio puntata, quello che è successo a L’Eredità era davvero troppo (Di martedì 29 dicembre 2020) Il programma ‘L’Eredità’, che da sempre ha grande successo grazie a milioni di telespettatori, nell’edizione attuale ha avuto un risalto incredibile grazie al super campione Massimo Cannoletta, in grado di vincere somme considerevoli e di restare nella trasmissione per un tempo davvero enorme. Qualche giorno fa ha però salutato tutti: “Io devo andare a fare il presepe. Grazie a tutti, a tutta la squadra”. L’uomo si è emozionato non poco durante quelle parole più che toccanti. Cannoletta aveva detto ancora: “Nel momento in cui sarà passata questa pandemia, mi aspetto da te una stretta di mano ed un abbraccio. Voglio ringraziare la regia e i tecnici, tutti. Voglio dedicare questa mia partecipazione alle persone positive al virus che mi hanno scritto in queste settimane e hanno ringraziato, non solo me ma tutti voi, per aver alleggerito ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Il programma ‘’, che da sempre ha grandegrazie a milioni di telespettatori, nell’edizione attuale ha avuto un risalto incredibile grazie al super campione Massimo Cannoletta, in grado di vincere somme considerevoli e di restare nella trasmissione per un tempoenorme. Qualche giorno fa ha però salutato tutti: “Io devo andare a fare il presepe. Grazie a tutti, a tutta la squadra”. L’uomo si è emozionato non poco durante quelle parole più che toccanti. Cannoletta aveva detto ancora: “Nel momento in cui sarà passata questa pandemia, mi aspetto da te una stretta di mano ed un abbraccio. Voglio ringraziare la regia e i tecnici, tutti. Voglio dedicare questa mia partecipazione alle persone positive al virus che mi hanno scritto in queste settimane e hanno ringraziato, non solo me ma tutti voi, per aver alleggerito ...

bonucci_leo19 : La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nul… - gabria26 : @lepasquen Le chiedo scusa - mvlcontenta : RT @illicitgilmore: malgy ti chiedo scusa in ginocchio perché sul momento non ti diedi così tanto peso per questa spillata - RussianMike31 : RT @dorinileonardo: Chiedo scusa: quindi ci siamo accapigliati per giorni sulle 9750 dosi e domani ne arrivano 470 mila? Azz, siamo sul pez… - connorgds : @skifogds Oh Bhe allora ho fatto una gaf, chiedo scusa -