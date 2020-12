Chico Forti scrive a Di Maio: "Compiuta impresa impossibile, l'Italia come regalo di Natale" (Di martedì 29 dicembre 2020) “Avete realizzato un’impresa dai più considerata impossibile”. È uno dei passaggi di una lettera inviata da Chico Forti al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al suo capo di gabinetto, Ettore Sequi. “Alla fine ha prevalso il valore degli Italiani. Sono orgoglioso, sono fiero, di non aver mai smesso di credere nella mia Terra”, ha scritto Forti, secondo quanto si apprende. “Con voi l’Italia è cambiata o siamo diventati delle persone migliori, perché uniti siamo riusciti a realizzare un miracolo, diplomatico ed umano”, sottolinea l’uomo detenuto da 20 anni negli Usa e prossimo al rientro in Italia. Leggi anche... Il caso Chico Forti e l'elogio dei cattivi (di S. Baldolini) ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) “Avete realizzato un’dai più considerata”. È uno dei passaggi di una lettera inviata daal ministro degli Esteri Luigi Die al suo capo di gabinetto, Ettore Sequi. “Alla fine ha prevalso il valore deglini. Sono orgoglioso, sono fiero, di non aver mai smesso di credere nella mia Terra”, ha scritto, secondo quanto si apprende. “Con voi l’è cambiata o siamo diventati delle persone migliori, perché uniti siamo riusciti a realizzare un miracolo, diplomatico ed umano”, sottolinea l’uomo detenuto da 20 anni negli Usa e prossimo al rientro in. Leggi anche... Il casoe l'elogio dei cattivi (di S. Baldolini) ...

