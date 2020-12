Chico Forti | la frase al veleno nella lettera a Di Maio

(Di martedì 29 dicembre 2020)ha scritto unaal ministro degli Esteri Luigi Diringraziandolo per il lavoro diplomatico svolto. L’uomo però non si è risparmiato in frecciate al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Mov5Stelle : Chico Forti, finalmente in procinto di tornare in Italia dopo quasi 20 anni di detenzione negli USA, ha scritto al… - Adnkronos : Chico Forti scrive a #DiMaio: 'Con voi Italia è cambiata' - sabrina_decarlo : Le parole di Chico Forti ci riempiono di orgoglio e commozione! Grazie ancora al Ministro @luigidimaio e al corpo d… - 16_opamp : RT @fabrizio_contu: Con la Diplomazia e il buon senso ha fatto rientrare i pescatori dalla Libia. Ha fatto rientrare Chico Forti. Ha fatto… - buscaddu : RT @Adnkronos: Chico Forti scrive a #DiMaio: 'Con voi Italia è cambiata' -

Chico Forti ha scritto una lettera a Luigi Di Maio ringraziandolo per il lavoro diplomatico svolto. L'uomo però non si è risparmiato in frecciate al veleno.Chico Forti, condannato per omicidio negli Stati Uniti e a breve atteso al rientro in Italia, ha scritto al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al suo capo di gabinetto, Ettore Sequi.