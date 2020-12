Chiara Lubich film con Cristiana Capotondi: trama e quando va in onda (Di martedì 29 dicembre 2020) La storia della fondatrice del Movimento dei Focolari, che ha immolato la sua vita alla pace, alla fratellanza e alla carità. In onda il 3 gennaio in prima tv su Rai 1 L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 29 dicembre 2020) La storia della ftrice del Movimento dei Focolari, che ha immolato la sua vita alla pace, alla fratellanza e alla carità. Inil 3 gennaio in prima tv su Rai 1 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

vaticannews_it : #29dicembre #television Presentato online il tv movie su Chiara #Lubich, fondatrice de Movimento @Focolare_org, rea… - Focolare_org : Qual è l’idea di fondo del TV Movie “Chiara Lubich, l’amore vince tutto”? Cos’ha da dire a questo tempo il racconto… - siviaggia : Le meravigliose location in cui sono state ambientate le scene di #chiaralubich ?? - antonello_fresu : RT @CiaoKarol: Arriva il film sulla figura di Chiara Lubich ?????? ECCO DOVE GUARDARLO IN TV - 3 GENNAIO ?? - antonello_fresu : RT @CiaoKarol: Un film su Chiara Lubich in onda sulla Rai il 3 Gennaio: ecco dove seguirlo: Il 3 Gennaio sarà trasmesso il film su Chiara L… -