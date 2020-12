“Chi rifiuta il vaccino può essere licenziato”: parla il giurista Pietro Ichino (Di martedì 29 dicembre 2020) Per un dipendente che rifiuta di vaccinarsi contro il Covid si può arrivare al licenziamento: a sostenerlo è il professor Pietro Ichino, giurista esperto di diritto del lavoro, che in un’intervista uscita oggi sul Corriere della Sera, ha sottolineato che non solo si può rendere obbligatorio il vaccino, “ma in molte situazione è previsto il licenziamento”. “L’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere”, ha ricordato l’ex senatore Pd e deputato di Scelta civica. Quindi il datore di lavoro non solo può imporlo, aggiunge Ichino, “ma deve farlo”. “Ovviamente se è ragionevole – ha ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020) Per un dipendente chedi vaccinarsi contro il Covid si può arrivare al licenziamento: a sostenerlo è il professoresperto di diritto del lavoro, che in un’intervista uscita oggi sul Corriere della Sera, ha sottolineato che non solo si può rendere obbligatorio il, “ma in molte situazione è previsto il licenziamento”. “L’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro ben”, ha ricordato l’ex senatore Pd e deputato di Scelta civica. Quindi il datore di lavoro non solo può imporlo, aggiunge, “ma deve farlo”. “Ovviamente se è ragionevole – ha ...

