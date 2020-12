"Chi mi ha fatto del male". Elisa Isoardi, una clamorosa bomba nel giorno del compleanno: chi trema (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 27 dicembre, Elisa Isoardi ha compiuto 38 anni. E li ha festeggiati insieme a zia Gabriella, loro due, molti sorrisi e una torta. La conduttrice Rai ha pubblicato alcuni video della piccola festa su Instagram. Bellissima, come sempre. Con la Isoardi, insomma, è subito casa. Bellissima ma anche tagliente. Infatti, l'ormai ex ballerina di Ballando con le Stelle con Raimondo Todaro (che la ha già scordata e ha un nuovo amore), si toglie subito dei sassolini dalle scarpe: "Grazie a chi mi ha voluto bene - afferma in un video pubblicato in una story su Instagram -. Ma grazie anche a chi mi ha fatto del male...". Non fa riferimenti evidenti, la Isoardi. Ma, forse, per coglierli non serve poi così tanta malizia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Il 27 dicembre,ha compiuto 38 anni. E li ha festeggiati insieme a zia Gabriella, loro due, molti sorrisi e una torta. La conduttrice Rai ha pubblicato alcuni video della piccola festa su Instagram. Bellissima, come sempre. Con la, insomma, è subito casa. Bellissima ma anche tagliente. Infatti, l'ormai ex ballerina di Ballando con le Stelle con Raimondo Todaro (che la ha già scordata e ha un nuovo amore), si toglie subito dei sassolini dalle scarpe: "Grazie a chi mi ha voluto bene - afferma in un video pubblicato in una story su Instagram -. Ma grazie anche a chi mi hadel...". Non fa riferimenti evidenti, la. Ma, forse, per coglierli non serve poi così tanta malizia.

carlogubi : Io ho fatto l'obiettore di coscienza al servizio militare. Mi è precluso per legge l'accesso al pubblico impiego ne… - virginiaraggi : .@VittorioSgarbi Io nella mia vita ho lavorato. E tra le tante cose ho fatto anche la cameriera. Che è un lavoro pi… - RaiNews : 'A chi mi dice che ho fatto da cavia, dico che sono contentissimo di aver fatto da cavia' - nnaggiatutto : @disinformatico Il fatto che in un epoca in cui tutto è registrato e reso di dominio pubblico, si possa negare l'ev… - Ted0foro : @GLK43558207 @RaffaeleFerro7 @CarloCalenda Ah no? Immagino per il fatto che la malattia sia molto meno letale nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi fatto Classifica Serie A: chi ha fatto più punti nel 2020 Corriere dello Sport.it Quando Hollywood ci mette la faccia

Keanu Reeves è il carismatico personaggio non giocante che ci accompagna nei meandri di cyberpunk 2077. Ma il suo è solo l’ultimo di tanti ruoli virtuali con cui le star hanno lasciato il segno anche ...

In Spagna un registro di chi rifiuterà di vaccinarsi per il Covid

Roma, 29 dic. (askanews) - La Spagna intende creare un registro di coloro che rifiuteranno di vaccinarsi contro il coronavirus, da condividere ...

Keanu Reeves è il carismatico personaggio non giocante che ci accompagna nei meandri di cyberpunk 2077. Ma il suo è solo l’ultimo di tanti ruoli virtuali con cui le star hanno lasciato il segno anche ...Roma, 29 dic. (askanews) - La Spagna intende creare un registro di coloro che rifiuteranno di vaccinarsi contro il coronavirus, da condividere ...