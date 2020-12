Chi è? Una figlia “difficile” nata da due genitori belli e molto famosi (Di martedì 29 dicembre 2020) Questa bambina dal viso imbronciato è una delle più famose figlie di genitori famosi d’Italia ma ha anche vissuto un’adolescenza molto complessa, durante la quale ha fatto preoccupare moltissimo soprattutto la sua mamma. Hanno detto di lei che fosse meno bella della sua famosissima madre, che sia stata una raccomandata e che abbia avuto esperienze discutibili durante l’adolescenza. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 dicembre 2020) Questa bambina dal viso imbronciato è una delle più famose figlie did’Italia ma ha anche vissuto un’adolescenzacomplessa, durante la quale ha fatto preoccupare moltissimo soprattutto la sua mamma. Hanno detto di lei che fosse meno bella della suassima madre, che sia stata una raccomandata e che abbia avuto esperienze discutibili durante l’adolescenza. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : Donazione di sangue numero 82, fatta! Aiutare qualcuno che ha bisogno è sempre una gioia, speriamo che almeno su qu… - CottarelliCPI : C’è chi propone (una provocazione?) di dare un bonus a chi si vaccina. Ma allora, sempre come provocazione, sarebbe… - FedericoDinca : Chi ha preso di mira con ingiurie e minacce #ClaudiaAlivernini è il prodotto di una subcultura pericolosa che antep… - Meow287 : RT @Luca_15_5: Adozione del?? Chi vorrebbe un gatto con un occhio solo e timido? Ne ha visti tanti andare in adozione, lui resta solo in u… - DomiziLa : @cristinascappa @GiovanniAgost20 @cresce_m Buonasera Cristina, sono certo che la sua onestà intellettuale le farà a… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Una Legge di Bilancio, Turi (Uil Scuola): “Una manovra elettorale senza elezioni. Chi si occupa davvero di precari e organici?” Orizzonte Scuola “Speriamo che venga completato” Via libera al nuovo campus sportivo di Beata Giuliana.

Svelato il progetto del nuovo campus sportivo da oltre venti milioni di euro pensato per sostituire il vecchio palaghiaccio di Beata Giuliana ...

Acerra, buoni spesa, vantaggi per chi spende sul territorio e sostegno al commercio locale

Acerra, il Sindaco Lettieri annuncia: doppio vantaggio per chi spende i buoni spesa ad Acerra, sostegno al commercio locale con la riduzione delle commissioni al 5% per gli esercenti, per i cittadini ...

Svelato il progetto del nuovo campus sportivo da oltre venti milioni di euro pensato per sostituire il vecchio palaghiaccio di Beata Giuliana ...Acerra, il Sindaco Lettieri annuncia: doppio vantaggio per chi spende i buoni spesa ad Acerra, sostegno al commercio locale con la riduzione delle commissioni al 5% per gli esercenti, per i cittadini ...