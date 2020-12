Chi è Rosi Zamboni, la fidanzata tenuta segreta da Enzo Iacchetti per quattro anni? (Di martedì 29 dicembre 2020) Ecco chi è Rosi Zamboni, l’influencer bergamasca fa sapere di aver avuto una relazione segreta con Enzo Iacchetti per quattro anni Rosi Zamboni, nota anche come Roxy, è una influencer e modella nata a Bergamo. In moltissimi si ricordano di lei per via del suo presunto flirt con Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De Andrè. Durante la partecipazione della De André al Grande Fratello Nip Giorno era stato pizzicato con la Zamboni. Lei entrò anche nella casa per avere un confronto con Francesca. Poche sono le informazioni che si conoscono sulla bionda e bellissima ragazza. Sappiamo però che sin da bambina ha sempre avuto una grande passione per la moda e il mondo dello spettacolo. Più volte l’abbiamo ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 29 dicembre 2020) Ecco chi è, l’influencer bergamasca fa sapere di aver avuto una relazioneconper, nota anche come Roxy, è una influencer e modella nata a Bergamo. In moltissimi si ricordano di lei per via del suo presunto flirt con Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De Andrè. Durante la partecipazione della De André al Grande Fratello Nip Giorno era stato pizzicato con la. Lei entrò anche nella casa per avere un confronto con Francesca. Poche sono le informazioni che si conoscono sulla bionda e bellissima ragazza. Sappiamo però che sin da bambina ha sempre avuto una grande passione per la moda e il mondo dello spettacolo. Più volte l’abbiamo ...

h__stylesgirl : RT @dettabene10: E devo sentire ancora che Tommy è egoista ed arrogante e se ne frega di tutti gli altri, pensa solo a se stesso e non si i… - ene862 : RT @dettabene10: E devo sentire ancora che Tommy è egoista ed arrogante e se ne frega di tutti gli altri, pensa solo a se stesso e non si i… - StefyETommy : RT @dettabene10: E devo sentire ancora che Tommy è egoista ed arrogante e se ne frega di tutti gli altri, pensa solo a se stesso e non si i… - oggiammareyee : RT @dettabene10: E devo sentire ancora che Tommy è egoista ed arrogante e se ne frega di tutti gli altri, pensa solo a se stesso e non si i… - har4k1ri : RT @dettabene10: E devo sentire ancora che Tommy è egoista ed arrogante e se ne frega di tutti gli altri, pensa solo a se stesso e non si i… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Rosi Chi è Rosi Zamboni, la fidanzata segreta di Enzo Iacchetti Metropolitan Magazine Serie A: va in scena il ballo delle punte

Il mercato invernale è pronto a regalarci tanti nuovi colpi. Diverse le squadre che puntano a migliorare le proprie rose durante la finestra di calciomercato di gennaio. I più ricercati? Quelli che fa ...

Batwoman: chi è realmente il personaggio nei fumetti rispetto alla serie CW

Batwoman è una delle serie televisive supereroistiche di maggior successo, ma a quale personaggi dei fumetti si ispira?

Il mercato invernale è pronto a regalarci tanti nuovi colpi. Diverse le squadre che puntano a migliorare le proprie rose durante la finestra di calciomercato di gennaio. I più ricercati? Quelli che fa ...Batwoman è una delle serie televisive supereroistiche di maggior successo, ma a quale personaggi dei fumetti si ispira?