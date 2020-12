Chi è Pierre Cardin: lo stilista che ci ha appena lasciati all’età di 98 anni (Di martedì 29 dicembre 2020) È morto Pierre Cardin: chi è lo stilista che ci ha lasciati a 98 anni e che nel corso della sua carriera ha rivoluzionato il mondo della moda. Pierre Cardin. Fonte: InstagramÈ morto Pierre Cardin, lo stilista che nel corso della sua carriera ha rivoluzionato il mondo della moda grazie allo stile innovativo e all’avanguardia. A dare la notizia è stata direttamente la sua famiglia sui social network. Ma chi è, in realtà, questo incredibile stilista che ci ha appena lasciati all’età di 98 anni? Scopriamolo insieme. Pierre Cardine ci lascia a 98 anni Proprio quest’oggi, ... Leggi su altranotizia (Di martedì 29 dicembre 2020) È morto: chi è loche ci haa 98e che nel corso della sua carriera ha rivoluzionato il mondo della moda.. Fonte: InstagramÈ morto, loche nel corso della sua carriera ha rivoluzionato il mondo della moda grazie allo stile innovativo e all’avanguardia. A dare la notizia è stata direttamente la sua famiglia sui social network. Ma chi è, in realtà, questo incredibileche ci hadi 98? Scopriamolo insieme.e ci lascia a 98Proprio quest’oggi, ...

rachele_5f : Le belle parole di chi non mette in pratica ciò che predica sono come dei fiori che non hanno profumo. .. Web… - cohibadelaserna : RT @Internazionale: Il presidente turco ha individuato nel caos globale un’occasione strategica per accrescere l’influenza del paese. Chi p… - walden_pierre : RT @AlexPaes16: #Renzi sei veramente una persona per bene. Dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. @matteorenzi - giu33liana : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Chi fermerà le ambizioni di #Erdogan (in #Libia e nel #Caucaso)? - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Chi fermerà le ambizioni di #Erdogan (in #Libia e nel #Caucaso)?… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Pierre Chi fermerà le ambizioni di Erdogan - Pierre Haski Internazionale Parigi: è morto lo stilista Pierre Cardin, aveva 98 anni

Pierre Cardin, lo stilista visionario e pioniere del prêt-à-porter, muore nell'ospedale americano di Neuilly, nell'ovest di ...

Pierre Cardin, chi era il celebre stilista italiano morto a 98 anni

Addio a Pierre Cardin, famosissimo esponente del mondo della moda che era italiano come pochi sanno. In vita non ha fatto solo lo stilista ...

Pierre Cardin, lo stilista visionario e pioniere del prêt-à-porter, muore nell'ospedale americano di Neuilly, nell'ovest di ...Addio a Pierre Cardin, famosissimo esponente del mondo della moda che era italiano come pochi sanno. In vita non ha fatto solo lo stilista ...