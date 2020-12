Chi è l’uomo misterioso che avrebbe fatto i regali a Natalia Paragoni? Ecco il presunto nome (Di martedì 29 dicembre 2020) Chi è l’uomo misterioso che avrebbe fatto dei regali a Natalia Paragoni durante la sua vacanza a Capri? Questa estate la fidanzata di Andrea Zelletta ha passato alcuni giorni con degli amici ma senza la sua dolce metà. Al Grande Fratello Vip, da giorni, non si parla d’altro. Chi è l’uomo misterioso che avrebbe fatto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 29 dicembre 2020) Chi èchedeidurante la sua vacanza a Capri? Questa estate la fidanzata di Andrea Zelletta ha passato alcuni giorni con degli amici ma senza la sua dolce metà. Al Grande Fratello Vip, da giorni, non si parla d’altro. Chi èche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Open_gol : Era ossessionato dal 5G l'uomo che si è fatto esplodere in un camper a Nashville a Natale - PDibattista : RT @lvoir: L'ebetino di Rignano vuole che #Conte ceda la delega ai servizi segreti (a chi?), quelli che si era accaparrato lui quando era P… - lvoir : L'ebetino di Rignano vuole che #Conte ceda la delega ai servizi segreti (a chi?), quelli che si era accaparrato lui… - konfettjna : RT @filippocecchin2: @Tommasolabate Avete la commercializzazione di tutta l'esistenza umana come obbiettivo supremo. Questo aiuterà a disce… - adrineri7 : RT @filippocecchin2: @Tommasolabate Avete la commercializzazione di tutta l'esistenza umana come obbiettivo supremo. Questo aiuterà a disce… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’uomo Quirinale: Domiziana Avanzini, volontaria per un ospedale a misura d'uomo Affaritaliani.it