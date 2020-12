"Chi chiamerà i pazienti per vaccinarsi? Noi, medici di famiglia, lasciati senza direttive" (Di martedì 29 dicembre 2020) “Il vaccino viene visto come ‘la luce alla fine del tunnel’. Ma come raggiungerla ancora non è chiaro. Noi medici di famiglia e del territorio non abbiamo avuto alcuna direttiva, non sappiamo ancora come avverrà la fantomatica ‘chiamata’ dei cittadini, i criteri che verranno seguiti”: a parlare è Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di medicina Generale e delle Cure Primarie. Ad HuffPost il medico racconta il caos che regna attorno a quella che potrebbe essere una delle più grandi vaccinazioni di massa della storia dell’Italia. “Circa 120 milioni di campanelli e di telefoni dovranno suonare in questi mesi, tra la prima e la seconda somministrazione, ma chi sarà ad occuparsi della chiamata dei cittadini? Se saremo noi medici di famiglia ad essere coinvolti, ben venga. Il problema è che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) “Il vaccino viene visto come ‘la luce alla fine del tunnel’. Ma come raggiungerla ancora non è chiaro. Noidie del territorio non abbiamo avuto alcuna direttiva, non sappiamo ancora come avverrà la fantomatica ‘chiamata’ dei cittadini, i criteri che verranno seguiti”: a parlare è Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana dina Generale e delle Cure Primarie. Ad HuffPost il medico racconta il caos che regna attorno a quella che potrebbe essere una delle più grandi vaccinazioni di massa della storia dell’Italia. “Circa 120 milioni di campanelli e di telefoni dovranno suonare in questi mesi, tra la prima e la seconda somministrazione, ma chi sarà ad occuparsi della chiamata dei cittadini? Se saremo noidiad essere coinvolti, ben venga. Il problema è che ...

