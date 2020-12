“Che immagine di m***a”. Fabrizio Corona nella bufera. L’ultima foto social è da brividi (Di martedì 29 dicembre 2020) Il re dei paparazzi è tornato. Più forte, o forse peggio, di prima. Fabrizio Corona ha sempre fatto parlare di sé. Per le sue dichiarazioni, i suoi comportamenti sopra le righe, le sue storie con donne bellissime. Poi la discesa agli Inferi, il carcere, e ora la lenta risalita. Insomma Fabrizio non si è mai fatto mancare nulla. Ma forse stavolta ha davvero esagerato. Il suo ultimo post su Instagram ha creato un vero putiferio. È vero, il suo profilo conta oltre un milione e 200mila follower, segno che molti continuano a mostrare interesse per tutto quello che Fabrizio Corona fa e pubblica. E anche stavolta sono oltre 10mila i ‘cuoricini’ o ‘mi piace’ che il suo post è riuscito a conquistare. Ma moltissimi hanno trovato la scelta di Fabrizio di pessimo gusto e forse un personaggio ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Il re dei paparazzi è tornato. Più forte, o forse peggio, di prima.ha sempre fatto parlare di sé. Per le sue dichiarazioni, i suoi comportamenti sopra le righe, le sue storie con donne bellissime. Poi la discesa agli Inferi, il carcere, e ora la lenta risalita. Insommanon si è mai fatto mancare nulla. Ma forse stavolta ha davvero esagerato. Il suo ultimo post su Instagram ha creato un vero putiferio. È vero, il suo profilo conta oltre un milione e 200mila follower, segno che molti continuano a mostrare interesse per tutto quello chefa e pubblica. E anche stavolta sono oltre 10mila i ‘cuoricini’ o ‘mi piace’ che il suo post è riuscito a conquistare. Ma moltissimi hanno trovato la scelta didi pessimo gusto e forse un personaggio ...

chetempochefa : “Una mamma che riabbraccia il suo bambino, disperso mesi fa in un naufragio. In questo 2020 così difficile, questo… - lauraboldrini : Un Natale diverso da sempre. Un Natale difficile per tante e tanti. Molte persone stanno soffrendo a causa della pa… - myrtamerlino : Un'immagine che vale più di mille parole. Dopo mesi di angoscia e sofferenza, finalmente una luce in fondo al tunne… - RosarioZungri : RT @zorzi_gaia: Vi cito l’articolo ma vi consiglio di leggerlo tutto: “Il testo cita sull’omosessualità (riporto sotto l’immagine di pagina… - EmanueleQuerce2 : RT @ALFO02606536: @GiorgiaMeloni Penso che questa immagine valga più di 1000 parole... -

Ultime Notizie dalla rete : Che immagine Consulenza psicologica per imprenditori e famiglie, polemica sull'immagine della campagna di Confcommercio LuccaInDiretta Gli AirPods Pro 2 saranno disponibili in due diverse dimensioni?

Emergono nuovi dettagli sugli auricolari Apple AirPods Pro 2, soprattutto per quanto riguarda le loro dimensioni. Scopriamoli insieme.

Partecipate anche voi al contest fotografico #innamoratidelbiellese

Agenda Digitale di Biella, sull’onda del noto hashtag #innamoratidelbiellese, lancia un progetto fotografico per la promozione turistica ...

Emergono nuovi dettagli sugli auricolari Apple AirPods Pro 2, soprattutto per quanto riguarda le loro dimensioni. Scopriamoli insieme.Agenda Digitale di Biella, sull’onda del noto hashtag #innamoratidelbiellese, lancia un progetto fotografico per la promozione turistica ...