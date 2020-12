Che Dio ci aiuti 6, nel cast la sorpresa di Stefano De Martino con Elena Sofia Ricci (Di martedì 29 dicembre 2020) Ha fatto il ballerino, le pubblicità, lo showman e conduttore tv, ha persino prestato la voce per il doppiaggio di un film a cartoni animati, ma ora Stefano De Martino fa il suo esordio sul set televisivo. Il ballerino è infatti destinato ad apparire nella serie Che Dio ci aiuti la cui sesta stagione prende il via il 7 gennaio in prima serata su Rai1. A confermarlo la stessa Elena Sofia Ricci che di questa fiction è la star indiscussa nei panni di suor Angela e che in un’intervista a Nuovo Tv ha confermato la presenza di De Martino: “Stefano è una persona brillante e gioiosa, che si è subito sentito a suo agio in questa grande famiglia di matti. Abbiamo capito che il motivo del suo successo è questa sua grande spontaneità e allegria”. Sembra che nella ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 29 dicembre 2020) Ha fatto il ballerino, le pubblicità, lo showman e conduttore tv, ha persino prestato la voce per il doppiaggio di un film a cartoni animati, ma oraDefa il suo esordio sul set televisivo. Il ballerino è infatti destinato ad apparire nella serie Che Dio cila cui sesta stagione prende il via il 7 gennaio in prima serata su Rai1. A confermarlo la stessache di questa fiction è la star indiscussa nei panni di suor Angela e che in un’intervista a Nuovo Tv ha confermato la presenza di De: “è una persona brillante e gioiosa, che si è subito sentito a suo agio in questa grande famiglia di matti. Abbiamo capito che il motivo del suo successo è questa sua grande spontaneità e allegria”. Sembra che nella ...

