Cesare Bocci, grande protagonista in tv ma molto riservato nella vita privata. Mai vista la figlia Mia? È un vero incanto (Di martedì 29 dicembre 2020) Cesare Bocci sta emozionando milioni di telespettatori della Rai grazie alla serie televisiva 'Fratelli Caputo'. Indubbiamente può essere considerato uno degli attori più bravi ed amati in Italia. I suoi successi professionali sono sotto gli occhi di tutti, basti pensare a pellicole cinematografiche che hanno davvero ottenuto risultati strabilianti o ad altre fiction, che lo hanno visto protagonista in passato. Si parla invece molto poco di lui per quanto riguarda gli aspetti più privati. Bocci è felicemente sposato con sua moglie Daniela Spada. Con quest'ultima si è unito in matrimonio ben 27 anni fa, quindi nel 1993. Ciò che si sa è che non ci sono mai stati momenti di rottura e, a distanza di tempo, si amano come il primo giorno. La loro unione è davvero ...

