Cereali | quali sono | proprietà e benefici

Leggi su dilei

(Di martedì 29 dicembre 2020) Pare esistano al mondo più di 8700 specie dicoltivati, davvero un numero considerevole, che deve farci pensare. Perché questa grande diffusione?più importanti?possiedono, tanto utili all’uomo? Innanzitutto conosciamoli da vicino nel dettaglio, soprattutto i più diffusi. Frumento Il frumento o grano è la principale fonte di sostentamento del genere umano. Il nome botanico è Triticum e si distingue in aestivum, il frumento tenero, e in durum, duro per l’appunto. Il chicco di frumento è una cariosside, costituita, procedendo dalla parte più esterna a quella più interna, da involucri protettivi, dall’endosperma, una struttura farinosa nella versione aestivum, vitrea nel durum, formata da amido e sostanze proteiche, e infine dall’embrione, ...