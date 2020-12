Cecilia Rodriguez stuzzica i follower, in lingerie nel letto sfatto (Di martedì 29 dicembre 2020) Fuori c’è la neve, ma nella camera da letto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la temperatura è altissima. Tutto merito della showgirl, che sotto le lenzuola non indossa altro che la lingerie. La sua foto social nel letto sfatto con addosso solo slip e reggiseno fa impazzire i follower che si scatenano in commenti. “Mi sa che nessuno si vuole alzare dal letto” scrive Cecilia a corredo dello scatto postato su Instagram. Si crogiola sotto le coperte abbracciando il suo cane Aspirina, accanto a lei il posto lasciato vuoto da Ignazio, e offre ai fan uno scorcio sul suo lato B sottolineato dagli slip. La posa languida, le lenzuola stropicciate, il corpo seminudo… tutti ingredienti dosati alla perfezione per rendere lo scatto social ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 29 dicembre 2020) Fuori c’è la neve, ma nella camera dadie Ignazio Moser la temperatura è altissima. Tutto merito della showgirl, che sotto le lenzuola non indossa altro che la. La sua foto social nelcon addosso solo slip e reggiseno fa impazzire iche si scatenano in commenti. “Mi sa che nessuno si vuole alzare dal” scrivea corredo dello scatto postato su Instagram. Si crogiola sotto le coperte abbracciando il suo cane Aspirina, accanto a lei il posto lasciato vuoto da Ignazio, e offre ai fan uno scorcio sul suo lato B sottolineato dagli slip. La posa languida, le lenzuola stropicciate, il corpo seminudo… tutti ingredienti dosati alla perfezione per rendere lo scatto social ...

