Catania | trovato l’accordo con Tacopina | la firma il 9 gennaio

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo mesi di trattative tra la Sigi e il gruppo di Joe, finalmente è arrivato l'accordo tra le parti. IlCalcio passerà ad inizio del 2021 nelle mani dell'avvocato italo americano che da tempo attendeva l'esito positivo della trattativa. L'operazione che sembrava essersi impantanata, come ammesso da, si è sbloccata nella giornata di oggi. L'annuncio lo ha dato l'avv. Giovanni Ferraù della Sigi sul proprio account Facebook: "Grazie al lavoro immenso compiuto dai professionisti delle parti, SIGI e il gruppohanno raggiuntoper la cessione del Calcio. Le parti hanno fissato la data del 92021 per l’esecuzione del. La cessione definitiva avverrà subito dopo!"caption id="attachment ...

Il Catania osserva una settimana di sosta per le festività natalizie. Poi, tornerà a sostenere gli allenamenti a Torre del Grifo per preparare la trasferta di Caserta. Contestualmente il calciomercato ...L’allenatore della Ternana è stato ospite di Ivano Mari a Ternana Time ed ha parlato a ruota libera di questa prima parte di stagione, non disdegnando qualche auspicio per i mesi che verranno L’allena ...