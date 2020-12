Caso Giunti, l’avvocato: “Ultima sentenza dichiarazione di guerra” (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – E’ una “dichiarazione di guerra la sentenza comunicata il 28 dicembre sul caso del figlio di Giada Giunti, madre coraggio, da parte di tre giudici della Corte d’Appello di Roma”. Lo dichiara alla Dire il legale di mamma Giunti, Carlo Priolo, in merito all’ultimo atto della lunga vicenda giudiziaria sul caso di mamma Giunti che da anni chiede di poter riavere il figlio con sé e che solo il giorno di Natale ha potuto finalmente vedere in una videochiamata. Tutte le sue richieste sono state rigettate. Il legale Priolo ha denunciato i tre giudici alla Procura di Perugia, tanto che “il 30 ottobre- precisa l’avvocato- ho depositato una dettagliata ricusazione nei loro confronti, ma nonostante ciò i tre giudici hanno deciso sull’impugnazione della sentenza di divorzio emessa in primo grado il 31 luglio 2019, ignorando la ricusazione”. Aggiunte l’avvocato di mamma Giunti: “Le tre signore che indossano la toga disonorano l’intera Magistratura e tengono in ostaggio un figlio e una madre”. Leggi su dire (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – E’ una “dichiarazione di guerra la sentenza comunicata il 28 dicembre sul caso del figlio di Giada Giunti, madre coraggio, da parte di tre giudici della Corte d’Appello di Roma”. Lo dichiara alla Dire il legale di mamma Giunti, Carlo Priolo, in merito all’ultimo atto della lunga vicenda giudiziaria sul caso di mamma Giunti che da anni chiede di poter riavere il figlio con sé e che solo il giorno di Natale ha potuto finalmente vedere in una videochiamata. Tutte le sue richieste sono state rigettate. Il legale Priolo ha denunciato i tre giudici alla Procura di Perugia, tanto che “il 30 ottobre- precisa l’avvocato- ho depositato una dettagliata ricusazione nei loro confronti, ma nonostante ciò i tre giudici hanno deciso sull’impugnazione della sentenza di divorzio emessa in primo grado il 31 luglio 2019, ignorando la ricusazione”. Aggiunte l’avvocato di mamma Giunti: “Le tre signore che indossano la toga disonorano l’intera Magistratura e tengono in ostaggio un figlio e una madre”.

