Cashback oltre 5 milioni di italiani hanno aderito, troppi rispetto ai fondi disponibili (Di martedì 29 dicembre 2020) Sembrano non finire mai i problemi per il Cashback di Natale: dopo i disservizi legati alla applicazione IO, ora il rischio è che i soldi stanziati non siano sufficienti a garantire i rimborsi. Il Cashback di Natale, la misura voluta dal Governo per rilanciare i consumi in occasione delle feste e incentivare l'utilizzo da parte L'articolo proviene da Leggilo.org.

