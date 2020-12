Case delle tecnologie emergenti, MiSE: finanziati 5 nuovi progetti (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico la graduatoria con l’elenco dei 5 progetti, presentati dalle città di Torino, Roma, Bari, Prato e l’Aquila, ammessi al finanziamento per la realizzazione di nuove Case delle tecnologie emergenti, dopo quella già avviata a Matera lo scorso anno. Per questi progetti – si legge in una nota – “il MiSE mette a disposizione complessivamente 25 milioni di euro”. Con il Programma di supporto alle tecnologie emergenti, il Ministero dello Sviluppo Economico finanzia la realizzazione sul territorio di centri di trasferimento tecnologico volti a supportare progetti di ricerca e sperimentazione verso PMI e start-up, sui temi aventi ad oggetto l’utilizzo di Blockchain, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico la graduatoria con l’elenco dei 5, presentati dalle città di Torino, Roma, Bari, Prato e l’Aquila, ammessi al finanziamento per la realizzazione di nuove, dopo quella già avviata a Matera lo scorso anno. Per questi– si legge in una nota – “ilmette a disposizione complessivamente 25 milioni di euro”. Con il Programma di supporto alle, il Ministero dello Sviluppo Economico finanzia la realizzazione sul territorio di centri di trasferimento tecnologico volti a supportaredi ricerca e sperimentazione verso PMI e start-up, sui temi aventi ad oggetto l’utilizzo di Blockchain, ...

ShooterHatesYou : Che bello quando è notte e si vedono gli alberi illuminati attraverso le finestre delle case. Continuate ad addobb… - amnestyitalia : #Abbandonati Anche @insinnaflavio al nostro fianco nella lotta per la tutela dei diritti degli anziani. Firma anche… - RadiocorriereTv : Tre ragazzi che hanno incantato le platee di tutto il mondo e che il #25dicembre porteranno lo spirito del #Natale… - paolo_sfinge : Non e' vero che la gente non si fidi dei vaccini. Non si fida dei Politici, in generale, e soprattutto delle #Case… - GiovannaDeGreg2 : @sergiodesiena Aliano 'il borgo delle case con gli occhi'? -

Ultime Notizie dalla rete : Case delle Case delle tecnologie: 25 milioni a Torino, Roma, Bari, Prato e l'Aquila Key4biz Capodanno 2020, cosa posso fare? Pigiama party e feste in casa: così si aggira il coprifuoco

Più che Capodanno il 31 dicembre sarà un pigiama party di fine anno: tutti insieme a dormire nella stessa casa per festeggiare fino a mezzanotte il 2021 e aggirare così il ...

USA, Standard & Poor's: accelerano i prezzi delle case

(Teleborsa) - Si amplia la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a ottobre. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor's, l'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento ...

Più che Capodanno il 31 dicembre sarà un pigiama party di fine anno: tutti insieme a dormire nella stessa casa per festeggiare fino a mezzanotte il 2021 e aggirare così il ...(Teleborsa) - Si amplia la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a ottobre. Secondo quanto rilevato da Standard & Poor's, l'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento ...