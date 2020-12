Caro Salvini | fare volontariato davanti alle telecamere non ti rende migliore Anzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) di Nicola Ho visto di recente alcune foto di Matteoprese con la consegna di doni a persone bisognose. Senza pensarci, d’istinto con indignazione, ho pubblicato l’articolo su Facebook ricevendo alcune considerazioni. Quella più ricorrente era: ‘Almeno lui sta donando qualcosa, pensa chi non fa nulla…’. Mi sono allora fatto una autocritica e posto una domanda. Ma è davvero indispensabile certificare l’aver donato qualcosa per garantirsi d’essere meglio di quelli che non lo fanno? Una domanda impegnativa per una persona come me che, come tantissimi altri (più di quelli che si possa pensare…) e da sempre, considera la cultura, la sensibilità e i valori pilastri imprescindibili della dignità di un essere pensante. Eppure questa domanda mi ha messo in crisi. Perché? E di nuovo… Strumentalizzare un’azione, per il solo fatto che stai facendo ...