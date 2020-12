Carlo Cracco, l’iniziativa sorprendente: una ‘box’ speciale per festeggiare il nuovo anno (Di martedì 29 dicembre 2020) Iniziativa sorprendente di Carlo Cracco: una ‘box’ speciale per festeggiare il nuovo anno che arriva direttamente a domicilio, ecco tutti i dettagli. (fonte Instagram)Il nuovo anno si avvicina e, per festeggiare Capodanno, Carlo Cracco ha creato una ‘box’ speciale che arriva direttamente a domicilio: l’iniziativa incredibile. Il settore della ristorazione è stato sicuramente uno dei più colpiti dall’emergenza Coronavirus, soprattutto nel periodo delle festività. Nessun cenone di fine anno, ristoranti chiusi, coprifuoco: misure restrittive che hanno influenzato ... Leggi su altranotizia (Di martedì 29 dicembre 2020) Iniziativadi: unaperilche arriva direttamente a domicilio, ecco tutti i dettagli. (fonte Instagram)Ilsi avvicina e, perCapodha creato unache arriva direttamente a domicilio:incredibile. Il settore della ristorazione è stato sicuramente uno dei più colpiti dall’emergenza Coronavirus, soprattutto nel periodo delle festività. Nessun cenone di fine, ristoranti chiusi, coprifuoco: misure restrittive che hinfluenzato ...

Anche Carlo Cracco quest’anno dovrà tenere chiusi i suoi ristoranti il 31 dicembre. Non ci sarà il suo tradizionale cenone di Capodanno, che ogni anno fa parlare di sé per l’esclusività e i costi. Ma ...

