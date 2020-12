Carceri | Sappe | “Governo ridicolo | le nuove assunzioni sono una goccia nel mare”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 dicembre 2020) “Prendo atto che il, con il concerto del Mef e con lo schema di Dpcm ha autorizzato oggi poco più di 500nel Corpo. Unanel. Insufficiente a coprire i pensionamenti e le riforme dal servizio“. Così Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, l’allarme del: ilsbaglia “Ma poco o nulla è previsto per investire nella tecnologia penitenziaria. Un provvedimento di legge che introduca l’obbligatorietà del lavoro per i detenuti. E’ l’ozio in cella che favorisce la costante e continua riproposizione di eventi critici in carcere. Tra i quali le risse e i tentati suicidi“. I detenuti devono lavorare, l’ozio alimenta le risse Ilva giù pesante ...