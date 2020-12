Cara ministra Azzolina, nomini un commissario governativo per l’edilizia scolastica. Lettera (Di martedì 29 dicembre 2020) Inviata da Eugenio Tipaldi - Lei che insiste molto sul ritorno in presenza degli alunni il 7 gennaio 2021, deve essere informata sulla situazione delle nostre scuole a Napoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) Inviata da Eugenio Tipaldi - Lei che insiste molto sul ritorno in presenza degli alunni il 7 gennaio 2021, deve essere informata sulla situazione delle nostre scuole a Napoli. L'articolo .

streetloveitaly : RT @valechindamo: Cara ministra @paola_demicheli, non credo ai miei occhi. È da febbraio dell’anno scorso che conosciamo “l’elevata critic… - bagnacaoda : RT @valechindamo: Cara ministra @paola_demicheli, non credo ai miei occhi. È da febbraio dell’anno scorso che conosciamo “l’elevata critic… - s_sironi : RT @valechindamo: Cara ministra @paola_demicheli, non credo ai miei occhi. È da febbraio dell’anno scorso che conosciamo “l’elevata critic… - EugenioCardi : RT @valechindamo: Cara ministra @paola_demicheli, non credo ai miei occhi. È da febbraio dell’anno scorso che conosciamo “l’elevata critic… - iannetts70 : RT @valechindamo: Cara ministra @paola_demicheli, non credo ai miei occhi. È da febbraio dell’anno scorso che conosciamo “l’elevata critic… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara ministra Sasso (Lega): “Cara ministra Azzolina, non basta guardarsi negli occhi a scuola, serve ben altro” Orizzonte Scuola Erasmus vietato a Londra Atenei britannici più cari

La Brexit sacrifica il programma di scambi universitari con i giovani europei . Le rette di Oxford o Cambridge potranno arrivare a 30mila euro all’anno ...

Vo', dirigente scolastico sotto inchiesta per 16 post di critica alla ministra Azzolina

È finito sotto inchiesta disciplinare per quei 16 post su Facebook in cui criticava la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina e la gestione della scuola durante la pandemia.

La Brexit sacrifica il programma di scambi universitari con i giovani europei . Le rette di Oxford o Cambridge potranno arrivare a 30mila euro all’anno ...È finito sotto inchiesta disciplinare per quei 16 post su Facebook in cui criticava la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina e la gestione della scuola durante la pandemia.