Capodanno in zona rossa ed il paradosso di salutare un anno che ci ha regalato più dolori che gioie (Di martedì 29 dicembre 2020) Se non siete mai stati particolarmente amanti del Capodanno, vi sarà sicuramente capitato di provare uno strano imbarazzo tutte quelle volte in cui vi è stata rivolta la fatidica domanda “cosa farai il 31 dicembre?”. Se infatti vigilia, Natale e Santo Stefano sembrerebbero mettere d’accordo gran parte della popolazione italiana attirandone la simpatia, il sentimento nei confronti di questa festività è quanto meno ambivalente. Alcuni la attendono impazientemente, altri zomperebbero direttamente al giorno seguente: nessuna fine, solo inizio. C’è chi trascorre intere giornate studiando l’outfit perfetto da indossare, non curandosi minimamente delle temperature invernali e chi invece preferirebbe essere rapito dagli alieni pur di non dover partecipare a noiosissime cene in cui si è costretti a fare socialità con persone con cui in realtà non si ha nulla in ... Leggi su domanipress (Di martedì 29 dicembre 2020) Se non siete mai stati particolarmente amanti del, vi sarà sicuramente capitato di provare uno strano imbarazzo tutte quelle volte in cui vi è stata rivolta la fatidica domanda “cosa farai il 31 dicembre?”. Se infatti vigilia, Natale e Santo Stefano sembrerebbero mettere d’accordo gran parte della popolazione italiana attirandone la simpatia, il sentimento nei confronti di questa festività è quanto meno ambivalente. Alcuni la attendono impazientemente, altri zomperebbero direttamente al giorno seguente: nessuna fine, solo inizio. C’è chi trascorre intere giornate studiando l’outfit perfetto da indossare, non curandosi minimamente delle temperature invernali e chi invece preferirebbe essere rapito dagli alieni pur di non dover partecipare a noiosissime cene in cui si è costretti a fare socialità con persone con cui in realtà non si ha nulla in ...

nonsonoioseitu : A Venezia una parte dei bar hanno deciso di tenere chiuso durante questa zona arancione tra Natale e Capodanno. Sp… - RobertoRedSox : RT @Losca71: A capodanno sarò in zona rossa, con mutande rosse e conto in rosso. Quando si dice la coerenza. - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: In #Lombardia tregua arancione prima del mini lockdown di Capodanno: ecco cosa si può fare - blusewillis : RT @Losca71: A capodanno sarò in zona rossa, con mutande rosse e conto in rosso. Quando si dice la coerenza. - ilmarziano1 : RT @Losca71: A capodanno sarò in zona rossa, con mutande rosse e conto in rosso. Quando si dice la coerenza. -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno zona In Lombardia tregua arancione prima del mini lockdown di Capodanno: ecco cosa si può fare IL GIORNO Capodanno in zona rossa ed il paradosso di salutare un anno che ci ha regalato più dolori che gioie

Se non siete mai stati particolarmente amanti del capodanno, vi sarà sicuramente capitato di provare uno strano imbarazzo tutte quelle volte in cui vi è stata rivolta la fatidica domanda "cosa fa ...

Capodanno con il documentario dei Rockin'1000

«Esci dalla zona rossa, entra nella zona rock». E' questo lo slogan con il quale i Rockin'1000 presentano il lancio in streaming di "We are the Thousand - L'incredibile storia di Rockin'1000", il docu ...

Se non siete mai stati particolarmente amanti del capodanno, vi sarà sicuramente capitato di provare uno strano imbarazzo tutte quelle volte in cui vi è stata rivolta la fatidica domanda "cosa fa ...«Esci dalla zona rossa, entra nella zona rock». E' questo lo slogan con il quale i Rockin'1000 presentano il lancio in streaming di "We are the Thousand - L'incredibile storia di Rockin'1000", il docu ...