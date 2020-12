Capello: "Dybala mi ricorda Savicevic. Tridente? Si può fare. Farei uno scambio ma non con Pogba" (Di martedì 29 dicembre 2020) Fabio Capello ha parlato del momento non particolarmente brillante di Paulo Dybala, attaccante della Juve Leggi su 90min (Di martedì 29 dicembre 2020) Fabioha parlato del momento non particolarmente brillante di Paulo, attaccante della Juve

PianetaMilan : .@juventusfc, #Capello a @Gazzetta_It: '@PauDybala_JR è come #Savicevic' | @SerieA #News - #calcio #SerieA… - infoitsport : Juventus, Capello boccia Dybala: lo cederebbe al Tottenham. Il motivo - infoitsport : Mercato Juventus, Fabio Capello boccia Paulo Dybala - infoitsport : Capello: 'Dybala come Savicevic' - infoitsport : Juventus, Capello su Dybala: 'Mi ricorda un ex calciatore' -