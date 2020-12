Cantina di Soave: 121 milioni di euro di fatturato nel 2020 (Di martedì 29 dicembre 2020) Liquidazione complessiva delle uve pari a 52,5 milioni di euro con una redditività media per ettaro di oltre 9.000 euro per i 2100 soci viticoltori di Cantina di Soave, risultati molto validi nonostante la pandemia in corso. È quanto emerge dal bilancio d’esercizio 2019/2020 appena approvato e che ha visti soddisfatti Roberto Soriolo e Wolfgang Raifer, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Cantina di Soave. A fronte di un crollo delle vendite nel canale horeca, si è assistito ad un boom delle stesse nella Gdo – dichiara il Direttore Raifer – dove da gennaio a novembre 2020 si registra un +6% nel comparto vini. Tale crescita si è tradotta in una buona performance dei vini spumanti e dei vini Doc”. I DATI IN SINTESI Il ... Leggi su winemag (Di martedì 29 dicembre 2020) Liquidazione complessiva delle uve pari a 52,5dicon una redditività media per ettaro di oltre 9.000per i 2100 soci viticoltori didi, risultati molto validi nonostante la pandemia in corso. È quanto emerge dal bilancio d’esercizio 2019/appena approvato e che ha visti soddisfatti Roberto Soriolo e Wolfgang Raifer, rispettivamente Presidente e Direttore Generale didi. A fronte di un crollo delle vendite nel canale horeca, si è assistito ad un boom delle stesse nella Gdo – dichiara il Direttore Raifer – dove da gennaio a novembresi registra un +6% nel comparto vini. Tale crescita si è tradotta in una buona performance dei vini spumanti e dei vini Doc”. I DATI IN SINTESI Il ...

