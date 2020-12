Cane fulminato in strada davanti al padrone

(Di martedì 29 dicembre 2020) Cesano Boscone (Milano), 29 dicembre 2020 " Una tragedia avvenuta sotto gli occhi delche ha visto morire il proprio cagnolino. Attraversava via Roma a Cesano Boscone, angolo via ...

lorenteggio : Cesano Boscone. Cane morto fulminato tra la via Roma e via Tommaseo - laregione : Monteolimpino, cane a passeggio muore fulminato -

Ultime Notizie dalla rete : Cane fulminato

Il Giorno

Cesano Boscone (Milano), 29 dicembre 2020 – Una tragedia avvenuta sotto gli occhi del padrone che ha visto morire il proprio cagnolino fulminato. Attraversava via Roma a Cesano Boscone, angolo via Tom ...Tragica fine ieri sera in via Bellinzona, a Monteolimpino, per un Beagle, razza di cane da caccia di taglia media. Attorno alle 19 è morto fulminato. Come sia stato possibile lo diranno le indagini, m ...