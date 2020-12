Campania, oggi 625 positivi. Il tasso resta stabile al 9,1% (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 625, di cui 552 asintomatici e 73 con sintomi, a fronte di 6.849 tamponi processati (tasso di positività al 9,1%). Si registrano 46 decessi, di cui 26 morti negli ultimi due giorni e 20 morti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 1.384. La situazione posti letto: 97 posti in terapia intensiva occupati su 656; 1.402 posti in degenza ordinaria occupati su 3.160. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 625, di cui 552 asintomatici e 73 con sintomi, a fronte di 6.849 tamponi processati (dità al 9,1%). Si registrano 46 decessi, di cui 26 morti negli ultimi due giorni e 20 morti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 1.384. La situazione posti letto: 97 posti in terapia intensiva occupati su 656; 1.402 posti in degenza ordinaria occupati su 3.160. L'articolo ilNapolista.

