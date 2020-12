Campania, nuova scossa di terremoto avvertita da Napoli a Caserta (Di martedì 29 dicembre 2020) Trema ancora la terra nei campi Flegrei. Dopo la scossa di ieri mattina, un’altra è stata distintamente avvertita dalla popolazione intorno a mezzogiorno di oggi, 29 dicembre. Campania, nuova scossa di terremoto Non è ancora chiaro la magnitudo. Si attende conferma dall’Ingv. Il sisma è stato avvertito tra Pozzuoli e i quartieri partenopei di Agnano, Bagnoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Trema ancora la terra nei campi Flegrei. Dopo ladi ieri mattina, un’altra è stata distintamentedalla popolazione intorno a mezzogiorno di oggi, 29 dicembre.diNon è ancora chiaro la magnitudo. Si attende conferma dall’Ingv. Il sisma è stato avvertito tra Pozzuoli e i quartieri partenopei di Agnano, Bagnoli L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania nuova Campania, nuova ordinanza di De Luca: “Per evitare il dramma serve limitare la mobilità anche fra i comuni” Orizzonte Scuola Campania: scatta una nuova allerta meteo

E’ attualmente in atto sull’intero territorio regionale e valevole fino alle 18 di questa sera un’allerta meteo di colore Giallo. La Protezione civile della regione Campania ...

Riapertura scuola a gennaio: date possibili e nuove regole

Ultimissime news sulla riapertura della scuola a partire da Gennaio 2021: le date e le regole che famiglie e studenti devono seguire.

