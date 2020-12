Cambia la valutazione della scuola primaria: Il giudizio diventa descrittivo. Segui il corso di Eurosofia. L’8 gennaio il primo incontro (Di martedì 29 dicembre 2020) L’8 gennaio non perderti il primo incontro del percorso formativo di Eurosofia creato per supportare i docenti della scuola primaria che dovranno modificare i criteri e i parametri della valutazione dei loro alunni. La nuova modalità valorizzerà l’intero percorso educativo del bambino, non ci sarà soltanto un freddo numero a definire e determinare il risultato L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) L’8non perderti ildel performativo dicreato per supportare i docentiche dovranno modificare i criteri e i parametridei loro alunni. La nuova modalità valorizzerà l’intero pereducativo del bambino, non ci sarà soltanto un freddo numero a definire e determinare il risultato L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Cambia valutazione Come valutare alla primaria, si passa ai giudizi descrittivi. Ecco cosa cambia in una guida completa Orizzonte Scuola Speranza a Fontana: 120 giorni per cambiare la sanità

Che la sanità lombarda dovesse fare il tagliando nel 2020 era noto. La riforma «sperimentale» della sanità varata nel 2015 dall’allora governatore presidente regionale Roberto Maroni prevedeva infatti ...

Boom di clienti che non pagano: i creditori rafforzano le verifiche

La crisi economica generata dal Covid-19 fa aumentare le insolvenze tra le aziende che utilizzano i crediti commerciali, vale a dire le dilazioni di pagamento concesse dai loro fornitori. Tanto che qu ...

