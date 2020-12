Calendario Vela 2021 | le date di tutti gli eventi America’s Cup il piatto forte E le classi olimpiche…

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il 2020 sta per andare definitivamente in archivio ed è arrivato dunque il momento di proiettarci all’anno venturo per quanto riguarda la. Nonostante la grande incertezza legata all’evoluzione della pandemia nel mondo, ildegliin programma nelè già molto folto e presenta davvero un numero elevato di manifestazioni di alto profilo. Gennaio e febbraio saranno caratterizzati dalla Prada Cup, torneo di selezione tra gli sfidanti (in cui è presente anche Luna Rossa) che decreterà il Challenger ufficiale in vista della 36maCup. Il Match della Coppa Americasi disputerà invece dal 6 marzo sempre ad Auckland, in Nuova Zelanda, con i campioni in carica di Emirates Team New Zealand che proveranno a difendere il titolo contro la vincente della Prada ...