Calendario Vaccino Covid, le tappe mese per mese: ecco quando ci si potrà vaccinare (Di martedì 29 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da “Il Messaggero“, iniziano a delinearsi i piani del Governo in merito al Vaccino anti Covid-19 e a chi riservare le prime dosi. Verrà data priorità a medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni. Solamente a partire da aprile potranno vaccinarsi invece i pazienti con patologie croniche a rischio e immunodeficienza, il personale scolastico a rischio e gli over 60. Di seguito il Calendario della vaccinazione: GENNAIO: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni FEBBRAIO: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni MARZO: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni APRILE: pazienti con patologie croniche a rischio e immunodeficienza, personale scolastico a rischio e over60 MAGGIO: ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da “Il Messaggero“, iniziano a delinearsi i piani del Governo in merito alanti-19 e a chi riservare le prime dosi. Verrà data priorità a medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni. Solamente a partire da aprile potranno vaccinarsi invece i pazienti con patologie croniche a rischio e immunodeficienza, il personale scolastico a rischio e gli over 60. Di seguito ildella vaccinazione: GENNAIO: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni FEBBRAIO: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni MARZO: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni APRILE: pazienti con patologie croniche a rischio e immunodeficienza, personale scolastico a rischio e over60 MAGGIO: ...

infoitsalute : Calendario vaccino covid: le 4 fasi, chi sarà vaccinato per prima e quando - RedazioneLaNews : #Milano Calendario vaccino covid: le 4 fasi, chi sarà vaccinato per prima e quando - Tp24it : Vaccino Covid: ecco il calendario in Italia, mese per mese - iceeke65 : RT @VotersItalia: Se ci vorrà un anno prima dell'immunità di 'capre' ( perché chi crede in questa #pandemia È CAPRA ), il #GovernoCriminale… - Issnatygirls : RT @VotersItalia: Se ci vorrà un anno prima dell'immunità di 'capre' ( perché chi crede in questa #pandemia È CAPRA ), il #GovernoCriminale… -